Coma_Cose a Sanremo 2021 con “Fiamme negli occhi”

Coma_Cose a Sanremo:

Prima partecipazione al Festival di Sanremo per i Coma_Cosa che, finora, mai avevano gareggiato nel contesto della kermesse.

Fiamme negli occhi:

si dichiara amore reciproco, ma a modo suo: «Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro» è la frase che pronunciano entrambi, e i sentimenti spesso non sono lirici passando da immagini quotidiane come il tostapane, la grattugia per il formaggio, il basilico al sole sui balconi italiani che brucia come uno sguardo amoroso. I suoni sono contemporanei, il ritmo incalzante.

Per la loro prima partecipazione alla kermesse ligure i Coma_Cose puntano su un brano scritto completamente, sia per il testo che per la musica, da loro stessi con l’apporto compositivo di Fabio Dalè e Carlo Frigerio.

Se Fiamme negli occhi è una fotografia, un istante fissato su carta, Nostralgia sarà la prima occasione per guardarsi indietro con un linguaggio ed un suono futuristico. Il brano sanremese racconterà il desiderio di prendersi cura della propria fiamma e passione, l’album tutto ciò che si è scaldato accanto a questo fuoco per qualche istante.

Coma_Cose sul loro profilo ufficiale twitter