Ghemon a Sanremo 2021 con ‘Momento perfetto’

GHEMON parteciperà alla 71° edizione del Festival di Sanremo a marzo 2021, dove gareggerà nella categoria CAMPIONI con il brano “Momento Perfetto”.

L’artista ha già calcato il palco del Teatro Ariston due volte, nel 2019, gareggiando con l’inedito “Rose Viola“, certificato disco d’oro, e l’anno precedente, nel 2018, quando, ospite della serata dei duetti, si è unito a Diodato e Roy Paci nel brano “Adesso”.

Con 6 dischi all’attivo, “Scritto nelle stelle” è l’ultimo progetto discografico di Ghemon, pubblicato il 24 aprile 2020, che ha debuttato alla #2 della classifica FIMI degli album più venduti e alla #1 di quella dei vinili. Il 6 novembre 2020 è stato estratto dall’album il singolo “Inguaribile e romantico“, rivisitato in forma di duetto insieme a Malika Ayane.

se non per la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019. Soltanto pochi giorni fa tuttavia, Ghemon è stato ospite del programma Pigiama Rave, con Piero Angela in onda su Rai 4 e con la compagnia dell’ironia di Saverio Raimondo. Lo scorso anno Ghemon era anche stato ospite del programma Rai di Caterina Balivo, Vieni da me. In quell’occasione aveva raccontato alcune peculiarità della sua via privata e della sua carriera.

#MomentoPerfetto di @Ghemon (presentato su @RaiPlay -> https://t.co/aIl9s5piIl) è un pezzo energico con del rap e del soul ma anche dello swing, del gospel… in breve: pic.twitter.com/XRKnPWlw1r — Gaia G 🌜 (@SuperGaietta) December 23, 2020

Ghemon ha parlato a RaiPlay

«Ero in studio dopo il primo lockdown, nonostante abbia fatto uscire un disco ad aprile. È venuta fuori della musica nuova in contrasto con il periodo, molto gioiosa, molto energica. In quel gruppo di pezzi ce n’era uno speciale» ci ha raccontato durante lo shooting per la nostra copertina dedicata al festival. “Momento perfetto” «È una canzone di rinascita, di rivincite, particolarmente energica, molto diversa rispetto a “Rose viola”. È una canzone da cantare a squarciagola».