IL VOLO, sarà super ospite mercoledì 3 marzo della seconda serata del Festival di Sanremo!

Amadeus svela altri nomi di super ospiti in vista di Sanremo 2021.

Nella serata di mercoledì 3 marzo canteranno i tre tenori ovvero Il Volo

Il Volo sarà ospite della 71esima edizione del Festival di Sanremonegramaro, condotta da Amadeus dal 2 al 6 marzo 2021, in diretta dall’Ariston.

Il Volo è un gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono:Piero Barone (Naro, 24 giugno 1993), Ignazio Boschetto (Bologna, 4 ottobre 1994) e Gianluca Ginoble (Roseto degli Abruzzi, 11 febbraio 1995).

Sono stati i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen. Interpretano brani perlopiù appartenenti alla tradizione classica italiana e internazionale, con stile e arrangiamenti moderni, e brani pop in chiave classica. Hanno inciso anche brani in lingua spagnola, inglese, francese, tedesca e latina.

“Il Volo” tornano a Sanremo: come super ospiti

Siamo lieti ed onorati di comunicarvi che mercoledì 3 Marzo saremo ospiti al FESTIVAL DI SANREMO! Ci esibiremo sul palco dell'Ariston con >> https://t.co/EdqQEaZMgz#IlVolo #Sanremo2021 @SanremoRai pic.twitter.com/ZV7RqBxZfB — Il Volo (@ilvolo) February 25, 2021

Il Volo ha già vinto al Festival nel 2015 con Grande Amore salendo poi sul podio nel 2019 con Musica che resta. E’ anche la seconda partecipazione come ospiti alla kermesse per Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, e si cimenteranno quest’anno in un omaggio a Ennio Morricone.

Questa esibizione sarà un’anteprima del concerto-evento de Il Volo, che si terrà a giugno 2021 “Il Volo tribute to Ennio Morricone”: un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

“Il Volo tribute to Ennio Morricone”

è anche il titolo del prossimo impegno discografico dei tre artisti con pubblicazione mondiale per Sony Music entro la fine del 2021.

Ad accompagnare Il Volo l’Orchestra del Festival eccezionalmente diretta da Andrea Morricone, a testimoniare l’ufficialità del tributo a un artista che simboleggia l’espressione più alta dell’italianità nel mondo.

Album in studio de Il Volo



2010 – Il Volo

2012 – We Are Love

2013 – Buon Natale – The Christmas Album

2015 – L’amore si muove

2018 – Ámame

2019 – Musica