nel totale 2 milioni di telespettatori in meno rispetto al 2020.

ascolti La qualità dei pezzi, soprattutto al riascolto, è alta. Oggi ci sono i duetti, aprono i Negramaro con un tributo a Lucio Dalla nel giorno del suo compleanno.

È il giorno di Lucio Dalla, guai se non fosse così. La conferenza stampa odierna inizia con un ricordo del cantautore bolognese fatto dall’assessore al turismo del comune di Sanremo.

Sanremo registra ancora ascolti in calo

“È il Festival più digitale di sempre”, dice Elena Chiapparelli, direttrice di Rai Digital, confermando i buonissimi ascolti sulla piattaforma online del servizio pubblico.

Stefano Coletta, direttore di Rai 1, si dice contento della serata di ieri. “È stata molto variegata e televisivamente adatto al periodo che viviamo”, dice Coletta. “Questa edizione del Festival è incomparabile ed è il risultato finale del lavoro di un’azienda che è comunque andata avanti con l’organizzazione della kermesse”, aggiunge.

Premessa per dire che, però, gli ascolti generali sono in calo.

10.113.000 spettatori con il 41,2% di share nella prima parte, 3.966.000 telespettatori con il 45,70% nella la seconda parte. La seconda serata di Sanremo 2021, nel complesso, quindi, ha incollato allo schermo in media 7.585.000 telespettatori con il 42,1% di share.

Si giustifica il calo soprattutto con la controprogrammazione delle partite su Sky che hanno raggiunto un risultato di quegli oltre 4 punti che mancano al Festival rispetto all’edizione del 2020.

Passaggio obbligato di parola ad Amadeus che ringrazia l’azienda per il lavoro svolto. “Quest’anno non è il Festival degli ultimi 70 anni, è tutto diverso. Ci sono le partite, siamo partiti un mese dopo, io sono soddisfatto”.

Entriamo nel vivo della serata. Claudio Fasulo, vice direttore di Rai 1, condivide la scaletta della terza serata in onda oggi dalle 20:40. Aprono la serata i Negramaro con un tributo a Lucio Dalla nel giorno del suo compleanno.

Ospiti, tra gli altri, Sinisa Mihajlovic e Valeria Fabrizi. Oltre naturalmente ad Achille Lauro (che oggi viaggia nel pop con Monica Guerritore ed Emma) e Vittoria Ceretti, la co-conduttrice della serata. E agli ospiti musicali che accompagneranno gli artisti in gara nei duetti. Tra questi: Michele Bravi, Pinguini Tattici Nucleari, Samuele Bersani.

Caso Maneskin: non si tratta di plagio. I consulenti musicali del Festival si sono espressi dicendo che il riff dei Maneskin è completamente differente dal pezzo di Anthony Laszlo. Ci sono sì i riferimenti tipici del rock e la ripetizione della parte del testo “Fuori di testa” ma, dice Fasulo, “il fatto non sussiste”.