La giovanissima Vittoria Ceretti affiancherà Amadeus per una delle 5 serate previste.

Si arricchisce ancora con un’altro nome la co-conduzione del festival

un volto della moda condurrà una serata di Sanremo 2021 si tratta di Vittoria Ceretti

Svelato il nome della quarta co-conduttrice del Festival dopo Elodie, Matilda De Angelis e Barbara Palombelli: è la super-modella bresciana volto di Valentino arriva il nome di Vittoria Ceretti.

Oramai è consuetudine che a Sanremo il conduttore sia affiancato ogni sera da una dama diversa. L’immagine, però, è ben lontana dalla classica valletta del passato. La figura femminile accanto al presentatore, infatti, è assurta a tutti gli effetti al ruolo di co-conduttrice.

Amadeus, al timone della manifestazione canora per la seconda volta consecutiva, ha annunciato che la modella Vittoria Ceretti lo affiancherà in una delle serate.

Vittoria Ceretti co-conduttrice del Festival in una serata

Vittoria Ceretti è una giovanissima modella italiana.

A dispetto della sua età, gode già di una certa reputazione nel suo campo, come lascia intendere Amadeus nell’annuncio: “Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent’anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea”.

Vittoria è nata nel 1998 a Brescia

ed è cresciuta in una frazione di Gardone Val Trompia. Ha iniziato la sua carriera giovanissima, nel 2012, quando aveva appena 14 anni. Fisico statuario, alta un metro e 77, misure che rasentano i canonici 90-60-90, la Ceretti ad appena 22 anni ha già sfilato per i più importanti nomi della moda internazionale, fra gli altri: Dolce&Gabbana, Chanel, Versace, Dior, Armani. Con le sue sfilate ha già girato praticamente mezzo mondo: New York, Londra, Parigi, Milano.