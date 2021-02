Barbara Palombelli sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021 nella serata del venerdì

Barbara Palombelli la conduttrice di “Forum” sarà al fianco di Amadeus e di Rosario Fiorello nella serata del venerdì sera del Festival di Sanremo 2021.

la conduttrice di “Forum” sarà al fianco di Amadeus e di Rosario Fiorello nella serata del venerdì sera del Festival di Sanremo 2021. Dopo Naomi Campbell, Elodie e Matilda De Angelis, sarà Barbara Palombelli a salire sul palco dell’Ariston per affiancare Amadeus nella conduzione

Barbara Palombelli a Sanremo 2021 condurrà la quarta serata

Una scelta che conferma un piccolo record per la conduttrice che vanta all’attivo il maggior numero di ore di presenza in tv in un anno solare.

Amadeus ha scelto Barbara Palombelli come co-conduttrice della puntata del venerdì sera. Ad annunciarlo è l’Ansa con un nota:

“Sono felice di avere con me sul palco dell’Ariston Barbara Palombelli per la quarta serata del Festival di Sanremo 2021. Nel mosaico femminile non poteva mancare una donna dal lungo curriculum.

Giornalista di lungo corso, conduttrice radiofonica e volto televisivo con all’attivo il maggior numero di ore di presenza sul piccolo schermo all’anno, Palombelli calcherà il palcoscenico del Teatro Ariston durante la serata del venerdì al fianco del direttore artistico e conduttore Amadeus

Barbara Balombelli è la figlia di Carlo e Manuela Micheli.

Entra in Rai nella metà degli anni 70. Nel 1980 è la giornalista parlamentare de L’Europeo. Dal 1984 al 1987 ha collaborato con il quotidiano Il Giornale diretto da Indro Montanelli. Dal 1986 al 1988 è stata vicecaporedattore di Panorama. Ha lavorato con il Corriere della Sera e dal 1991 al 2000 ha lavorato a la Repubblica. Dal 2001 al 2006 è stata editorialista del Corriere della Sera. Opinionista in Rai, passa a Mediaset nel 2006. Cura rubriche per vari programmi di approfondimento: Matrix, Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque, Quarto Grado. Dal 9 settembre 2013 è la conduttrice di Forum e Lo sportello di Forum. Dal 3 settembre 2018, mantenendo le due conduzioni, diventa la conduttrice di un approfondimento serale, Stasera Italia su Rete 4. È la conduttrice più presente in tv per numero di ore in un anno.

Barbara Palombelli: La vita privata: è sposata con Francesco Rutelli

Dal 1982 è sposata con il politico Francesco Rutelli. Hanno un figlio, Giorgio, e tre figli adottivi, Serena, Francisco e Monica. In una intervista a Verissimo, i due hanno dichiarato: “Ci siamo sposati due volte, fidanzati, e programmiamo anche un terzo matrimonio a Las Vegas”. Sull’adozione dei loro tre figli: “Abbiamo avuto mille problemi, ma neanche un ripensamento. Ogni giorno che è passato ne abbiamo percepito il valore”.