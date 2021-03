La conferenza stampa di Amadeus

Amadeus ha parlato del segno della croce prima di cominciare il Festival di Sanremo 2021.

ha parlato del prima di cominciare il Festival di Sanremo 2021. Amadeus ha anche esaltato il maggiore interesse dei giovani per la kermesse.

Poco prima dell’ingresso sul palco dell’Ariston, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2021 Amadeus si è fatto il segno della croce. E, anche in questo caso, qualcuno è riuscito a polemizzare.

Amadeus, in conferenza stampa, ha spiegato: «Lo faccio perché sono molto credente, perché ringrazio Dio quando faccio qualcosa di molto importante. Lo ringrazio in ogni momento della giornata».

«Io prego per la salute – ha aggiunto Amadeus – non prego mai per gli ascolti o per altre cose. Era un segno di ringraziamento, lo faccio come lo fa un calciatore quando entra in campo o come altri di altre religioni hanno un momento di preghiera».

Amadeus ha parlato di gesto non premeditato: «Non era pensato né studiato, l’ho fatto in una maniera naturale senza ostentare né mancare di rispetto a chi ha un’altra religione, vedendo il palco per la prima volta».

Poi, a proposito del maggiore interesse dei giovani verso questo festival, soprattutto del target 15 – 24 anni, Amadeus ha detto: «I giovani non seguono Sanremo sul divano del salotto con mamma e papà ma ci guardano sulla piattaforma, magari interagendo con i propri amici e compagni, e questo è un dato incredibile».

«Il Festival che avevamo pensato andava in una direzione di assoluto cambiamento. Credo che dobbiamo dirci le cose come stanno, dobbiamo capire che questo Festival è di forte rottura – ha aggiunto Amadeus – quando parlavo di un Festival 70+1 era realmente questo il senso, in una situazione come questa, in un anno dove il mondo è cambiato, siamo stati costretti a cambiare. I giovani si sono riversati a vedere il Festival, cosa che non è mai accaduta nella storia».