Le due parole del cantante in gara al Festival

Bugo è in gara al Festival di Sanremo 2021 .

è in gara al . In un post amaro e duro ha attaccato i giornalisti.

Il motivo? Il riferimento costante a quanto accaduto con Morgan nel 2020.

Bugo è infuriato. Il cantante, in gara al Festival di Sanremo con E invece sì, sui social ha pubblicato un duro post contro la stampa.

«Ciao ragazzi, parto dalla fine dicendo che mi sono rotto – ha affermato Bugo – Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato».

Bugo, pseudonimo di Cristian Bugatti, ha proseguito: «Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar». Il riferimento è ovviamente quanto successo lo scorso anno sul palco con Morgan.

«Sono qui al Festival – ha aggiunto – per parlare di musica. Lo so che è un anno difficile per tutti e fare un disco è un lavoro delicato, soprattutto ora. Mi dispiace che non si parli di questo e che invece ci si continui a chiedere dove sia Bugo. Bugo è qui, io sono qui, non sono mai andato via. Mi sono solo allontanato dalla pazzia e dall’opportunismo. Forse questo non fa notizia, né click, ma questo sono io. Non sono il più intonato di tutti, ma di certo sono più sincero di molti. Bugo è qui».