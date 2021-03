Il dato medio della serata vede gli ascolti in valori assoluti avvicinarsi a quelli dell'anno scorso, mentre lo share era ben più alto

gli ascolti tornano ad alti livelli: 10,7 milioni e 53,5% in media

I dati dell’ultima serata vinta dai Maneskin non eguagliano il primo Amadeus ma riprendono il Baglioni-ter del 2019

Sanremo 2021, gli ascolti della serata finale

Nella finale con la vittoria dei Maneskin ha finalmente arriso al festival in termini di ascolti:

Serata finale, sabato 6 marzo.

Prima parte: 49,9% 13 milioni 203 mila spettatori

Seconda parte: 62,5% 7 milioni 730 mila spettatori

Complessivo: 53,5% 10 milioni 715 mila spettatori

Picco di ascolto alle 21.36: 14 milioni 419 mila spettatori

Picco di share alle 01.58: 68,8%

SANREMO START: 10 milioni 975 mila; 39,1%

PRIMA FESTIVAL: 8 milioni 114 mila; 30,6%

Performance digital:

Complessivamente le cinque giornate del Festival di Sanremo 2021 hanno generato un aumento di circa il 30% sul consumo on demand vs edizione 2020. La serata finale ha visto un aumento del 40% di device collegati (vs serata finale 2020).

Le conferenze stampa del Festival di Sanremo – embeddate da RaiPlay tutti i giorni alle 12.00 – hanno generato circa 2 milioni di visualizzazioni.

Interazioni social:

Crescono invece in misura esponenziale gli ascolti su Raiplay, ha detto la direttrice Elena Capparelli in conferenza stampa.

L’edizione 2021 del Festival ha generato nelle cinque giornate quasi 30 milioni di interazioni social, registrando il record di sempre.

La giornata finale ha generato un +51% rispetto alla giornata finale del 2020.

Conferenza stampa e sugli ascolti della serata finale e non solo