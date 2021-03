Mi porto dentro un’esperienza che resterà a vita perché avendo una cultura profonda di Sanremo e viverlo in prima persona nell’anno più complicato è assolutamente incomparabile tutte le altre edizioni, mi porto dietro un grandissimo sentimento di orgoglio perché la RAI è riuscita a non mancare a questo appuntamento e anche un grande senso di leggerezza consegnata da questo spettacolo fatto in tempi davvero complicati.