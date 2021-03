Scaletta e ordine di uscita della serata finale di Sanremo 2021

Scaletta Sanremo 2021: gli ospiti della quinta serata finale

Finale Sanremo 2021, scaletta cantanti: ordine d’uscita e orari

Sanremo 2021 serata finale

Arriva la scaletta della finale di Sanremo 2021 con cantanti e ospiti in ordine d’uscita: l’ultima serata del 71^ Festival di Sanremo, in onda oggi 6 marzo chiude il cerchio con il vincitore: il pubblico è curioso di sapere chi canta stasera, a che ora e chi sono gli ospiti di questa quinta puntata.

La finale di Sanremo 2021 seguirà una scaletta precisa che determinerà l’ordine delle esibizioni e dei duetti dei cantanti secondo un programma che, come sempre, è destinato a sforare il tassativo tra ospiti e imprevisti di sorta: nella quinta serata cantano tutti i 26 Big in gara e verrà proclamato il vincitore del Festival e l’assegnazione di tutti i premi.

A questi si aggiunge il parterre di ospiti previsti che andranno ad arricchire un Festival ormai verso la conclusione. In attesa dell’ordine effettivo di uscita ecco chi si esibirà stasera.

Finale Sanremo 2021, scaletta cantanti: ordine d’uscita e orari

La quinta serata di Sanremo 2021 inizia alle 20:45 e, stando ai palinsesti, si concluderà per alle 2:30 di mattina. L’ultima serata finale si preannuncia lunga e dal ritmo serrato visto l’alternarsi degli ospiti e di tutti i 26 big in gara, in attesa del vincitore (che potrebbe essere comunicato qualche momento prima).

Per decretare il vincitore di questa sera sarà anche il pubblico attraverso il televoto, il cui voto si sommerà ala giuria demoscopica e alle preferenze della sala Stampa, TV, Radio e Web e dell’orchestra.

Seguono poi le esibizioni di tutti e 26 i cantanti in gara, ecco la lista dell’ordine d’uscita di stasera:

Ghemon canta Momento Perfetto Gaia canta Cuore Amaro Irama canta La genesi del tuo colore Gio Evan canta Arnica Ermal Meta canta Un milione di cose da dirti Fulminacci canta Santa Marinella Francesco Renga canta Quando trovo te Extraliscio feat. Davide Toffolo canta Bianca Luce Nera Colapesce Dimartino canta Musica Leggerissima Malika Ayane canta Ti piaci così Francesca Michielin e Fedez canta Chiamami per nome Willie Peyote canta Mai dire mai (la locura) Orietta Berti canta Quando ti sei innamorato Arisa canta Potevi fare di più Bugo canta E invece sì Maneskin canta Zitti e buoni Madame canta Voce La Rappresentante di Lista canta Amare Annalisa canta Dieci Coma_Cose canta Fiamme negli occhi Lo Stato Sociale canta Combat Pop Random canta Torno a Te Max Gazzè canta Il Farmacista Noemi canta Glicine Fasma canta Parlami Aiello canta Ora

Scaletta Sanremo 2021: gli ospiti della quinta serata finale

Ospiti Achille Lauro, Zlatan Ibrahimovic, Ornella Vanoni con Francesco Gabbani, Umberto Tozzi, Riccardo Fogli con Michele Zarrillo e Paolo Vallesi, Dardust, Alberto Tomba e Federica Pellegrini, il gruppo di ballerini Urban Theory e la Banda della Marina Militare. Alla co-conduzione troviamo anche l’attrice Serena Rossi, la cantante Tecla Insolia e la giornalista Giovanna Botteri che saranno il volto femminile di questa finale. Assente Simona Ventura, trovata positiva al COVID-19 effettuato nella giornata di ieri.