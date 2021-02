Saremo 2021: anche per i fratelli Dellai Tampone Negativo

I Dellai partecipano a Sanremo 2021 con "Io sono Luca"

I Dellai, in gara a Sanremo Giovani 2021 con il brano Io Sono Luca, sono finalmente risultati negativi al tampone molecolare. I gemelli di Rimini erano risultati positivi al Covid 19 una ventina di giorni fa, ma nella giornata di lunedì 22 febbraio, si sono sottoposti al tampone molecolare e sono risultati negativi. Ieri hanno pubblicato un video sul loro profilo Instagram per annunciare la bella notizia (https://www.instagram.com/dellaiofficial/).

«Ce la siamo vista veramente brutta” – hanno dichiarato i Dellai – “abbiamo temuto che il nostro sogno non potesse realizzarsi: nelle scorse settimane siamo risultati positivi al covid e abbiamo fatto due settimane di completo isolamento in casa. Alla fine è andato tutto bene e quindi si parte. Sanremo Arriviamo!».

I Dellai partono per Sanremo 2021

Biografia Dellai

Dellai è un progetto che parte dalla passione di due fratelli per la musica. Già in adolescenza i due si divertivano nello scrivere canzoni ma con il passare del tempo le due strade si divisero, mantenendo la composizione e la scrittura musicale come unico collante. Luca, dopo aver frequentato il liceo musicale ha proseguito gli studi presso il Conservatorio Rossini di Pesaro, parallelamente ad un percorso di laurea in economia, Matteo, invece, interessato al mondo dell’architettura, ha continuato gli studi presso l’Università di Ferrara.

Negli ultimi anni si sono ritrovati in un nuovo progetto “Dellai”, dal quale è già nato un singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali, dal titolo: “Non passano gli aerei”.

Il nuovo brano dei Dellai – già disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 4 dicembre scorso – sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte – si intitola “Io sono Luca”.