Il rapper e cantautore torinese WILLIE PEYOTE è tra i 26 big che saliranno sul palco della prossima edizione del FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA.

Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, 71° edizione, Willie Peyote presenterà il brano “Mai dire mai (la locura)”.

Con 5 album all’attivo, Willie Peyote negli anni ha ottenuto sempre più consensi da parte del pubblico ma anche della critica, che loda la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un’ironia tagliente e divertente.

Queste le sue parole: “La canzone che porterò a Sanremo parla dell’approccio alla cultura nel nostro paese. La musica, la politica, come viviamo la cultura dopo un periodo come quello che abbiamo trascorso nel 2020. S’intitola Mai dire mai (la locura) e non posso dire molto sulle sonorità del brano perché altrimenti svelo tutto il trucco. Posso dire che il sound è diverso da quello che si aspettano da me ed è differente da quello che si è abituati a sentire a Sanremo“.

arriva dopo un anno di grandi soddisfazioni. Dopo la firma con Virgin Records/Universal Music Italia e la pubblicazione del suo ultimo disco “Iodegradabile”, che ha debuttato nella Top5 dei dischi più venduti e ascoltati in Italia (album da cui sono stati estratti i singoli “LA TUA FUTURA EX MOGLIE” certificato disco d’oro con ottimi risultati sia in digitale – oltre 10 milioni di stream – che in radio, “QUANDO NESSUNO TI VEDE” e “SEMAFORO”) e del singolo collaborativo con la star internazionale del reggae SHAGGY “Algoritmo” (tra i più programmati dalle radio questa estate), WILLIE PEYOTE ha chiuso questo 2020 con l’uscita del brano inedito “LA DEPRESSIONE È UN PERIODO DELL’ANNO”, una fotografia amara di questo periodo di difficoltà, raccontata con i modi e i toni di chi ha fatto dell’accusa sociale e della descrizione della nostra società uno dei capisaldi del suo lavoro artistico.