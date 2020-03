da un barbiere di Palermo

La Segnalazione Whatsapp al n. 3774388137

Salve sono Cosimo Campagna un barbiere di Palermo, esprimo il mio pensiero e di molti amici e colleghi possessori di partita Iva.

Quando sentiamo dire dal nostro caro Presidente del Consiglio “comprendo le vostre difficoltà” facciamo bile in maniera assurda. Come può comprendere la nostra angoscia?! Come può capire la situazione che stiamo vivendo?! Lei e tutti quelli come lei, (tutti nessuno escluso) che non avete mai alzato una saracinesca, come fate a capire?

Ha mai ricevuta una raccomandata di avviso dell’agenzia delle entrate?

Ha mai avuto l’angoscia di non poter coprire un assegno a copertura di una fattura di acquisto?!

Ha mai pensato le brutte figure per le ri.ba. che non si riescono a pagare o l’umiliazione di chiamare per farsi spostare un assegno a data da destinarsi?

Si è fatta la domanda che continuando a stare chiusi ,qualcuno possa adempire alle spese giornaliere familiari???

Ha mai pagato le tasse in anticipo sul futuro anno di lavoro?

Ah vero voi le tasse non le pagate, voi avete le aliquote fiscali composite, scaglionate a tetti altissimi, voi avete già i mutui agevolati, voi avete pensioni NON contributive. Voi avete mille bonus.Noi invece paghiamo pure quelle del futuro con il famoso “anticipo” .

Dal nostro caro presidente che stimiamo e rispettiamo ci saremmo aspettati di più , per esempio una “pace sociale” una eguaglianza tra tutti i lavoratori e tra tutti i figli dei lavoratori. Si perché con questo decreto si vede la distinzione tra figli e figliastri. Non è corretto neanche nei confronti dei ragazzi che cresceranno con questa distinzione sociale in testa. Si perché le possiamo assicurare che la vivono, la sentono e la somatizzano anche .

Ci aspettavamo da buon Capo di Governo (che sta facendo un ottimo lavoro in tema salute) che la prima misura ECONOMICA davanti ad un’emergenza sanitaria di questa portata fosse stata la chiusura di tutto e dico tutto perché ancora non comprendiamo alcune attività aperte (meccanici, vetrai, edicole, pescivendoli ecc.) con relativa sospensione di TUTTI i pagamenti. E invece cosa pensate di fare?! Nessuno di voi che abbia detto: fermiamo gli stipendi di parlamentari e senatori (con tutto quello che percepite potreste campare di rendita per i prossimi vent’anni).

Ottimo il taglio da parte dei 5s che devolveranno una parte per ospedali e per la lotta al virus. Ma tutti gli altri? Perché non fate un decreto per cui TUTTI parlamentari e senatori DEVONO donare una parte del loro stipendio o dei loro mille inutili portaborse ? O forse come sempre siamo solo noi a dover fare i sacrifici? O forse siamo solo noi a dover versare lacrime e sangue? Noi piccole partite iva con questo decreto ci sentiamo trattati peggio di quei poveri extracomunitari. Con 600 una tantum ( e noi paghiamo tantissime tasse) ci daranno meno di loro e meno del reddito di cittadinanza!!!! Non abbiamo paura del covid19 e sa perché?! Perchè siamo già morti!Siamo morti che camminano! Non abbiamo diritto a tutelarci la salute mai. Andiamo a lavorare anche con la febbre per far si che ai nostri figli non manchi un piatto di pasta a tavola.Perché, noi PARTITE IVA siamo gente d’onore! Gente che vuole rispettare gli impegni presi, noi il pane ce lo sudiamo ogni giorno!

Il pensiero più grande adesso va a tutte le persone decedute e i loro famigliari che stanno maledettamente soffrendo in questo periodo di incubo… Un grazie immenso ai medici, infermieri, volontari, operatori, farmacie e supermercati che stanno facendo cose incredibili per combattere questo virus…E sono certo che vinceremo tutti insieme questa orribile guerra . La cosa che mi preoccupa è che i poveri si moltiplicheranno se lo stato non si dà una mossa! Buona giornata

Una Partita IVA