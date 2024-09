PALERMO (ITALPRESS) – Un dibattito multilivello per discutere di Pnrr e rafforzamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera: ne sono protagonisti numerosi attori del Sistema sanitario regionale, riuniti a Palazzo dei Normanni a Palermo per il convegno ‘La sanità in Sicilia. Riforma in atto e attuazione del Pnrr’.

A promuovere l’iniziativa è The European House-Ambrosetti con il patrocinio dell’Ars e dell’assessorato regionale alla Salute e con il contributo non condizionante di Gsk, Johnson&Johnson e Pfizer: tra i partecipanti il dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute Salvatore Iacolino, il dirigente generale del dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico del medesimo assessorato Salvatore Requirez, il deputato regionale della Lega Vincenzo Figuccia, la responsabile Healthcare di The European House-Ambrosetti Daniela Bianco e il direttore Market Access di Pfizer Guido Di Donato.

Tra i dati positivi che emergono dal dibattito c’è quello relativo al quadro di invecchiamento e al tasso di natalità, che vedono la Sicilia in controtendenza rispetto al quadro nazionale: la regione può infatti contare su un’età media di 45,4 anni (la media italiana è 46,6) e il terzo tasso di fertilità con 1,35 figli per donna (solo le province autonome di Trento e Bolzano fanno meglio). Preoccupa invece il tema delle patologie ad alto impatto: secondo i dati riportati da The European House-Ambrosetti il 52,5% dei siciliani non fa attività fisica regolare, il 21,6% fuma e solo il 10,1% segue un’alimentazione corretta.

Per quanto riguarda le iniziative legate all’attuazione del Pnrr, a inizio settembre risultano completati i lavori di 50 centrali operative territoriali, mentre sono partiti quelli per 40 case della Comunità e 11 ospedali Comunità: entro fine ottobre è inoltre prevista l’attivazione di oltre cento case e 43 ospedali.

Sono state infine acquisite 36 grandi apparecchiature, che si aggiungono alle 262 previste in un primo momento.

“Quella del Pnrr è una sfida da vincere con responsabilità, fatica, impegno e intesa politica – sottolinea Iacolino, – Appuntamenti come questo sono fondamentali per raccogliere le idee e trasformarle in progettualità da sviluppare al meglio: stiamo portando avanti tutte le iniziative nel programma di attuazione del piano, nei giorni scorsi ci siamo riuniti per affrontare il tema della revisione della rete ospedaliera. Le attività legate al Pnrr devono coincidere con un aumento dell’offerta e della competitività del sistema, senza dimenticare gli 11 milioni di euro stanziati per la lotta al crack e alle altre dipendenze”. Un altro fronte su cui il dipartimento Pianificazione strategica si sta muovendo, spiega Iacolino, è quello che mira a “garantire sicurezza, efficienza e accesso rapido nei pronto soccorso: sulle liste d’attesa c’è un piano operativo che misurerà le capacità dei direttori generali, chi fallirà sarà sanzionato anche attraverso la risoluzione del rapporto contrattuale”.

Requirez si sofferma sulla necessità di intervenire soprattutto su due aspetti: prevenzione e comunicazione. In tal senso “uno degli anelli deboli della nostra catena di assistenza è la prevenzione primaria e secondaria, che ci vede fanalino di coda. D’altro canto fino a oggi sono stati trascurati gli aspetti di comunicazione sul rischio di patologie: ogni intervento rischia di essere tardivo, le persone vanno convinte sui percorsi da seguire e sulle pratiche di buona sanità in contrasto alle fake news e a casi scandalistici. Bisogna mettere in campo tutti gli accorgimenti da un lato per tutelare operatori e pazienti, dall’altro per contenere i costi. Non servono rivoluzioni culturali, ma scelte precise sulle priorità”.

L’implementazione delle nuove strutture, prosegue Requirez, “è già stata recepita nel 2022 con un apposito decreto dell’assessorato alla Salute, ma senza l’apporto sostanziale della Medicina generale il decreto non può funzionare: dobbiamo garantire un livello minimo di efficienza, applicare il decreto significa anche aprirsi a un nuovo livello di comunicazione e abbattere la differenza di trattamento sull’accesso ai servizi sanitari essenziali. Sotto quest’aspetto le zone interne della Sicilia sono penalizzate rispetto a quelle costiere, in cui sono presenti servizi sanitari di eccellenza o alta complessità: agevolare questi percorsi significa intervenire a livello formativo”.

Bianco sottolinea come “per rispondere alle sfide demografiche ed epidemiologiche e tener conto dei vincoli del contesto economico occorre un cambiamento del paradigma della sanità, fondato sulla prevenzione e sull’innovazione. Agendo sui comportamenti dei cittadini fin dai primi anni di vita, in termini di interventi su abitudini e attraverso la promozione e l’adozione di tutti gli strumenti di immunizzazione e diagnosi precoce disponibili, a partire da vaccini e screening, è possibile non solo prevenire molte patologie ma anche ridurre l’impatto sull’organizzazione, a partire dalle ospedalizzazioni, e riequilibrare le risorse economiche allocate per la sanità per rendere il sistema più sostenibile”.

A raccontare il ruolo di Pfizer in questo percorso è Di Donato, il quale racconta come l’azienda “fa ricerca, produce e commercializza su tutto il territorio nazionale e in particolare in Sicilia, attraverso lo stabilimento di Catania. I nostri prodotti investono l’ambito sia dei vaccini che dei farmaci e aiutano a ridurre le progressioni e migliorare la qualità della vita dei pazienti: la ricerca e l’innovazione sono il motore di questo progresso scientifico. Il sistema sanitario, sia regionale che nazionale, vive un momento di profonda trasformazione e Pfizer si offrirà sempre per portare avanti momenti di dialogo, ragionamento e discussione, affinchè i nuovi farmaci arrivino il prima possibile nelle mani di clinici e pazienti”.

