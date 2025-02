TRAPANI (ITALPRESS) – UniCredit e Cantine Ermes hanno sottoscritto un accordo di filiera per facilitare l’accesso al credito e rafforzare le potenzialità di sviluppo dei soci della cooperativa.

Cantine Ermes Società Cooperativa Agricola è una realtà multi regionale, nata in Sicilia, nella Valle del Belice, nel 1998, in particolare tra Santa Ninfa e Gibellina, paesi che erano stati fortemente colpiti dal terremoto del 1968. Oltre 2.700 soci vignaioli che credono nelle competenze, nell’esperienza, nel senso di responsabilità di Cantine Ermes, per la realizzazione di vini che raccontano una varietà di territori caratterizzati da microclimi e suoli differenti; 14.394 ettari di vigneto su 6 regioni italiane di grande rilievo dal punto di vista vitivinicolo: Sicilia, Puglia, Veneto, Abruzzo, Emilia Romagna e Lombardia. Cantine Ermes assicura lavoro ad oltre 180 dipendenti stabili e altrettanti lavoratori stagionali a supporto della vendemmia; a questi si aggiunge una rete vendite esterna tra Italia ed Estero ben radicata e diffusa.

UniCredit con la terza edizione di “UniCredit per l’Italia”, per un valore complessivo di 10 miliardi di euro, di cui un plafond di 1 miliardo di euro è dedicato al settore Agribusiness, si è impegnata a rinnovare la gamma di strumenti di sostegno per il settore, da affiancare al tradizionale supporto creditizio con un assetto rinnovato della propria rete che presenta gestori e specialisti Agribusiness dislocati su tutto il territorio. La banca offre prodotti e soluzioni specifiche che coprano le esigenze di credito su tutta la filiera a supporto degli investimenti, dei processi di adeguamento tecnologico e digitale, della trasformazione in ottica sostenibile nonchè delle esigenze di liquidità.

“La sottoscrizione dell’accordo di filiera con Cantine Ermes – sottolinea Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – conferma la nostra attenzione al comparto vitivinicolo. Abbiamo rafforzato la nostra rete commerciale con la presenza di gestori e specialisti Agribusiness dislocati in tutta la regione e ci impegniamo ad offrire soluzioni su misura per le specifiche esigenze delle imprese, contribuendo così allo sviluppo del settore. Attraverso questo accordo, la nostra banca mira inoltre a facilitare l’accesso al credito di tutti i soci della cooperativa e ciò è in linea con il nostro ruolo di Banca fortemente radicata sul territorio”.

“Cantine Ermes vive intensamente il proprio spirito di cooperativa multi regionale: ogni decisione, ogni collaborazione, viene maturata e presa in relazione al rapporto ed al legame con i circa 2.700 viticoltori nostri soci che abbiano l’onere e il privilegio di rappresentare – aggiunge Rosario Di Maria, Presidente di Cantine Ermes Società Cooperativa Agricola -. La crescita ed il supporto a questo grande Mosaico di Identità sono la nostra ragion d’essere: per questo motivo la grande attenzione che UniCredit pone al mondo dell’agricoltura e, soprattutto, alla valorizzazione dei territori è per noi fondamentale. Questo tratto comune, espressione di una comunione di intenti, fa sì che ci siamo trovati in maniera quasi naturale a sottoscrivere un accordo di filiera che sarà vantaggioso non solo per l’azienda in sè ma per tutta la compagine sociale”.

– foto ufficio stampa Unicredit –

(ITALPRESS).