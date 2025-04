PALERMO (ITALPRESS) – Mancano pochi giorni ad uno degli eventi più attesi del panorama calcistico dilettantistico italiano, che quest’anno vedrà la Sicilia come protagonista assoluta.

Il Torneo delle Regioni 2025, la competizione che avrà luogo dal 12 al 18 aprile, raccoglierà le migliori rappresentative giovanili di calcio provenienti da tutta Italia, pronte a sfidarsi in un’intensa settimana di sport, cultura e solidarietà. Le squadre arriveranno sull’Isola l’11 aprile, pronte ad affrontarsi in un torneo che abbraccia le categorie Under 15, Under 17, Under 19 e Calcio Femminile, per un totale di circa 2000 presenze.

Le partite si terranno in vari impianti sportivi in tutta la Sicilia, coinvolgendo numerose strutture della regione, in un viaggio itinerante che celebra il calcio e i suoi valori. Le rappresentative si sfideranno in cinque gironi iniziali: Girone A (Palermo/Trapani), Girone B (Agrigento/Caltanissetta/Enna), Girone C (Ragusa/Siracusa), Girone D (Catania) e Girone E (Messina/Taormina). Le cinque squadre vincitrici dei gironi, insieme alle tre migliori seconde, accederanno alla fase finale, che si terrà nelle splendide località di Taormina e Giardini Naxos. Le finali si disputeranno allo Stadio di Taormina, uno degli impianti più prestigiosi dell’Isola.

Una delle principali novità di questa edizione, promossa dal Comitato Regionale Sicilia, è l’iniziativa “Gol per la Beneficenza”. Per ogni gol segnato durante il Torneo, saranno donati 5 euro a favore dell’associazione culturale “La Casa di Lucia A.P.S.” di Bompietro, impegnata a promuovere valori di accoglienza, uguaglianza e sviluppo sostenibile dell’ambiente, attraverso azioni concrete a sostegno della comunità locale e non solo.

“Questo torneo rappresenta un’opportunità unica di unire il calcio alla solidarietà. Ogni gol diventa un gesto che va oltre il campo di gioco, contribuendo a una causa sociale importante – ha dichiarato Sandro Morgana, Presidente del Comitato Regionale Sicilia FIGC-LND -. Lo sport può essere un potente strumento per promuovere valori fondamentali e per fare del bene nella comunità.”

La 61ª edizione del Torneo delle Regioni vedrà scendere “in campo” anche la categoria eSport, con la terza edizione del Torneo delle Regioni eSport – calcio digitale. Un’edizione, quella della eSerieE, che si preannuncia di altissimo livello, rappresentando una vetrina ideale per i talenti del calcio digitale e un’opportunità di crescita per le società coinvolte, che possono confrontarsi su un palcoscenico in continua espansione.

-Foto ufficio stampa Lnd Sicilia-

(ITALPRESS).