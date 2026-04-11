PALERMO (ITALPRESS) – L’avvocato Alessandro Palmigiano è stato eletto presidente di Confcommercio Professioni della provincia di Palermo, l’organismo che riunisce le diverse categorie professionali operanti nel territorio, sia ordinistiche che non ordinistiche. L’assemblea ha anche nominato il consiglio direttivo di cui fanno parte Domenico Perricone, presidente dell’associazione Amministratori di Condominio e Michela Cannatella, presidente dell’associazione Wedding Planners.

Confcommercio Professioni è un importante strumento di rappresentanza per un comparto sempre più strategico dell’economia dei servizi e offre un supporto concreto ai professionisti, contribuendo a rafforzarne competitività, visibilità e ruolo strategico nel sistema economico.

“In un contesto in continua evoluzione – spiega Alessandro Palmigiano che è anche presidente di Confcommercio Professioni Ordinistiche – il ruolo del professionista si conferma sempre più centrale e strategico. Fare associazione assume un valore fondamentale: rappresentare, tutelare e valorizzare i professionisti è oggi più che mai necessario per una categoria chiamata a confrontarsi costantemente con nuove sfide e con un mercato in rapido mutamento”.

L’associazione palermitana contribuirà alle politiche di rappresentanza a livello nazionale e favorirà la creazione di reti tra professionisti promuovendo iniziative formative e sviluppando sinergie con il mondo delle imprese. Tra i primi obiettivi, oltre alla semplificazione normativa e al rafforzamento delle competenze digitali, c’è l’interlocuzione con le istituzioni sui temi fiscali, normativi e di accesso al mercato e l’approfondimento di temi di attualità quale il valore etico della consulenza manageriale e il contributo al processo di regolamentazione dell’intelligenza artificiale.

-Foto ufficio stampa Palmigiano-

(ITALPRESS).