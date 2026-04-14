PALERMO (ITALPRESS) – Uno spazio accessibile 24 ore su 24 per venire incontro alle esigenze di chi viaggia in compagnia di animali domestici o semplicemente si trova di passaggio, per accompagnare i propri cari, con amici a quattro zampe al seguito: all’aeroporto di Palermo è stata inaugurata la nuova area Pet, ampia circa 350 metri quadri e in grado di assecondare le necessità degli animali e dei loro proprietari. Lo scalo palermitano è il sesto in Italia a dotarsi di una struttura del genere dopo Milano Linate, Roma Fiumicino, Bologna, Cagliari e Olbia: un’installazione che rende l’aeroporto Falcone-Borsellino più moderno e inclusivo, seguendo la direzione tracciata da Gesap.

L’area Pet si trova nel corridoio esterno tra le due rampe di accesso al terminal, nel punto in cui sono collocate le ex Torri del sale: è delimitata da una recinzione e grazie alla sua posizione strategica garantisce visibilità e facilità di accesso per chiunque abbia animali al seguito.

Un simile spazio, secondo il sindaco Roberto Lagalla, rappresenta “una presa di coscienza e consapevolezza dell’importanza degli animali nella vita quotidiana: 8 milioni di italiani viaggiano con il proprio animale al seguito ed è giusto che tanto i vettori aerei quanto i gestori aeroportuali, come sta avvenendo anche a Palermo, si attrezzino per favorire l’accoglienza e lo stazionamento temporaneo dei nostri amici a quattro zampe. Aver pensato a questo luogo e averlo messo fin da subito a disposizione dei viaggiatori con animali è un passo significativo in direzione di una compliance sempre maggiore tra il trasporto aereo e i suoi fruitori”.

Lagalla si sofferma poi sui prossimi step relativi alla privatizzazione dello scalo: “Stiamo andando avanti, le tappe sono state rispettate: c’è in corso un bando per l’individuazione dell’advisor che guiderà il processo di avvicinamento alla scelta della del contraente. Assicureremo in tutti i modi trasparenza e continuità temporale alle procedure che riguardano un passo analogo a quanto compiuto in tutta Europa: non abbiamo la pretesa di essere originali in questo”.

A illustrare le caratteristiche principali della struttura è Mariangela Ciappina, responsabile commerciale Aviation di Gesap: “Oggi aggiungiamo un ulteriore tassello alla Customer Experience dei nostri viaggiatori con l’inaugurazione dell’area Pet, pensata per quei passeggeri che si spostano in compagnia dei loro animali domestici. L’area è stata riqualificata ed è pensata per le esigenze dei piccoli viaggiatori: abbiamo installato panchine, fontanelle, ciotole e cestini, in più nelle prossime settimane verrà completata l’installazione con un prato verde”.

All’esterno dello spazio un regolamento in sei punti illustra i comportamenti da tenere per animali e padroni: si richiedono responsabilità, sorveglianza, uso del guinzaglio per i cani, mantenimento di uno standard di igiene adeguato e tempi di permanenza limitati in caso di affollamento; è inoltre vietato l’accesso a cani con malattie contagiose, infezioni parassitarie o calore.

Per Fabrizio Ferrandelli, assessore comunale al Benessere animale, si tratta di “un gesto concreto a supporto dei diritti degli animali e dei loro padroni: è una sensibilità importante che viene espressa dall’aeroporto di Palermo e un messaggio molto bello, di vicinanza vera, che lanciamo a tutti gli amici a quattro zampe e ai loro proprietari. Gli animali finalmente viaggiano insieme a noi e passano il 100% delle persone, è corretto avere spazi loro dedicati”.

– Foto xd8/Italpress –

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