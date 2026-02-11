PALERMO (ITALPRESS) – Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì 12 febbraio, ville, giardini, impianti sportivi all’aperto, parchi gioco e cimiteri.

“La decisione è stata assunta in via precauzionale, nonostante il livello di allerta gialla diramato dalla Protezione civile. I bollettini meteo, infatti, prevedono forti raffiche di vento che potrebbero superare i 95 chilometri orari”, si legge in una nota del Comune.

“Pur in presenza di un’allerta gialla – dichiara il sindaco – i dati previsionali indicano condizioni meteorologiche caratterizzate da raffiche di vento molto intense. In una situazione del genere riteniamo doveroso non assumere alcun rischio, ridurre gli spostamenti e tutelare l’incolumità degli studenti, del personale scolastico e delle famiglie. La scelta è dettata esclusivamente da criteri di prudenza e prevenzione”.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’evolversi delle condizioni meteo in costante raccordo con la Protezione civile.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).