PALERMO (ITALPRESS) – Si è tenuto presso la sede dell’Automobile Club Palermo, in Via delle Alpi, l’insediamento del presidente Angelo Pizzuto che torna alla guida dell’Ente dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha posto fine al momento commissariale.

L’insediamento è avvenuto alla presenza del direttore Giovanni Caturano, del collegio dei revisori e dello staff ACI Palermo. “C’è molto da lavorare – ha detto il presidente Angelo Pizzuto – per riproporre la centralità l’automobile Club di Palermo in termini di servizi per gli automobilisti e non solo. Ovviamente la nostra mission è anche quella di condividere e supportare lo sport automobilistico ed è per questo che con grande entusiasmo stiamo lavorando per organizzare l’edizione numero 109 della Targa Florio, la gara più antica del mondo che è orgoglio della sicilia e fiore all’occhiello del motorsport internazionale. Nei prossimi giorni sveleremo tutti i dettagli del prestigioso appuntamento”.

