PALERMO (ITALPRESS) – “Sono poche ore che respiro l’aria siciliana, a mio modesto avviso un po’ prematuro dare qualsiasi giudizio o comunque qualsiasi proposito futuro. La cosa che posso dire è che sono felice di essere arrivato in questa terra meravigliosa, sono animato da grande entusiasmo, da grande determinazione e cercherò di mettere la mia esperienza, il mio bagaglio professionale, a disposizione delle tante comunità che ci sono affidate e sarò al fianco dei miei uomini, perché i carabinieri hanno bisogno di avere il loro comandante al fianco”. Così il nuovo comandante della legione Carabinieri Sicilia, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, a margine della sua cerimonia di insediamento. “So bene ovviamente che è una terra difficile, ma dico che con l’impegno, con la determinazione e anche con rispetto per onorare i tanti caduti, il modo migliore per onorarli è cercare di fare sempre al meglio il proprio dovere, con grande determinazione e grande intento”. Poi sulla criminalità organizzata: “C’è e va contrastata sempre meglio e con grande determinazione. L’impegno e la capacità di saper leggere quali sono le dinamiche criminali attuali è l’antidoto migliore per cercare di contrastarla al meglio”.

