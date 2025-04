ROMA (ITALPRESS)- Catania è la Città Italiana dei Giovani 2025. Il comune siciliano è stato proclamato vincitore del Premio.

La cerimonia di proclamazione si è tenuta a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell’ambito del progetto “Nict NactVolcaNict”, nato per valorizzare le competenze dei giovani attraverso il dialogo con le istituzioni, le imprese e il territorio, promuovendo l’imprenditorialità, l’inclusione sociale e la trasformazione digitale. Catania subentra a Potenza, vincitrice dell’edizione del 2024, superando le città di Pisa e Torino, che comunque avranno la possibilità di portare avanti i progetti.

Alla cerimonia hanno partecipato Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, e Federica Celestini Campanari, presidente dell’Agenzia Italiana per la Gioventù. “Anche le due città che non sono state proclamate come vincitrici sono sicuro che porteranno avanti i loro fantastici progetti, dato che questo Premio va inteso anche in un’ottica di continuità”, ha dichiarato Abodi.

“Dobbiamo dimostrare ai ragazzi di essere in grado di interpretare i loro bisogni e rispondere alle loro esigenze, per non farli sentire smarriti e questo sistema coinvolge anche e soprattutto le istituzioni. Questo è lo spirito del mandato che mi è stato affidato dal governo e ci auguriamo di meritare la fiducia dei ragazzi”, ha sottolineato il ministro.

“Desidero ringraziare tutte le città che hanno partecipato al Premio. Ogni proposta rappresenta idee, visioni e progetti, i quali vogliono creare un legame tra le giovani generazioni e i processi decisionali comunali”, ha aggiunto Maria Cristina Pisani.

“Il riconoscimento è uno strumento fondamentale per far si che le città si impegnino a investire sulle capacità, potenzialità e abilità dei ragazzi – ha detto -. Il progetto di Catania ha prevalso grazie alla sua visione coraggiosa e lungimirante e il fatto che a vincere sia stata ancora una volta una città del Sud aggiunge significato e importanza”.

“Il Premio di Città Italiana dei Giovani 2025 a Catania è una bellissima notizia”, ha detto la presidente dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, che ha anche aggiunto: “L’Amministrazione ha saputo investire nell’innovazione e partecipazione, creando delle opportunità concrete per i giovani, fino a trasformare la città in un Hub di creatività e crescita, che tutti noi ci auguriamo possa essere replicato su scala nazionale”.

