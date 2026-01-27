NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è giunto a Niscemi per un sopralluogo dopo la frana che domenica scorsa ha investito il paese del Nisseno. Il Governatore farà il punto della situazione assieme al capo del dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano e al capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina.

“Abbiamo fatto un primo sopralluogo con la componente scientifica del centro di competenza del Dipartimento della Protezione civile, il professore Casagli, che ha messo in evidenza non solo quello che è visibile ma in realtà è l’intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela”. Così, a RaiNews24, Ciciliano dopo un sopralluogo.

“Bisogna essere onesti, ci sono delle case prospicienti sul coronamento della frana che, ovviamente, non potranno essere più popolate. Quindi è necessario ragionare insieme al sindaco di una delocalizzazione definitiva di queste di queste famiglie”. “C’è ovviamente una fascia di sicurezza che deve essere analizzata – spiega -. E’ necessario che l’acqua defluisca perchè è ancora presente nel sottosuolo. Una volta che l’acqua sarà defluita e quindi la parte che sta scendendo si sarà in qualche maniera fermata o rallentata, potrà essere fatta una valutazione più accurata su quelle che sono le zone di sicurezza. La frana è ancora attiva. La situazione è molto, molto complicata. E’ chiaro che se una casa è sul ciglio della frana, non potrà essere abitata. Neanche la casa che sembra integra potrà essere mai abitata. Non potrà neanche essere raggiunta dai vigili del fuoco. Voglio che sia chiaro altrimenti infondiamo false aspettative che non è il caso di dare ai cittadini di Niscemi che bisogna trattare con rispetto e dignità”.

“Dopo un briefing si vedrà se ampliare o mantenere la zona rossa, con l’allontanamento di altre 300 persone”. Così a RaiNews24 il vicesindaco di Niscemi, Pietro Stimolo. “Attualmente il numero si attesta a 1500 – 1600 persone che sono fuori dalle loro abitazioni”, aggiunge.

