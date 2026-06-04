PALERMO (ITALPRESS) – Achille Lauro, Bambole di Pezza, Serena Brancale, Ernia, Fedez, Francesco Gabbani, Irama, Elettra Lamborghini, Marco Masini, Ermal Meta, Pinguini Tattici Nucleari, Sal Da Vinci, Samurai Jay (quest’ultimo come trend per Spotify): saranno loro a illuminare Palermo la sera del 28 giugno, quando al Foro Italico si svolgerà il concerto di Radio Italia Live. Sarà la quinta edizione dell’appuntamento, realizzato da Radio Italia e Comune di Palermo: il programma è stato illustrato questa mattina a Palazzo Palagonia alla presenza degli organizzatori, del sindaco Roberto Lagalla e, in rappresentanza degli artisti, di Masini. La genesi del concerto ha dovuto superare lo scoglio dei danni provocati a gennaio dal ciclone Harry nell’area del Foro Italico, ma gli sforzi compiuti in questi mesi hanno fatto in modo che il tutto si potesse organizzare senza imprevisti: si riparte dai 50mila presenti di un anno fa e dal proposito di offrire a Palermo i migliori interpreti possibili nel panorama musicale italiano. Il concerto prenderà il via alle 20:40, con l’ordine di uscita degli artisti che verrà decretato il giorno stesso, e verrà trasmesso sulla stazione di Radio Italia, in chiaro sui canali 8 (Tv8) e 70 (Radio Italia Tv) del digitale terrestre e in diretta streaming sul sito e sul canale YouTube dell’emittente.

“Abbiamo un accordo biennale con Radio Italia, che si conferma un attrattore importante dal punto di vista della musica e dell’intrattenimento – sottolinea Lagalla, – Ci auguriamo che ancora tante persone approfittino di quest’occasione per una serata di buona musica e in allegria, ci piacerebbe che tutte le serate di Palermo siano così. Il flusso turistico in questo momento ci gratifica, su questo continueremo a lavorare senza però dimenticare quell’impegno sociale e quel riequilibrio sociale che è fondamentale per la vivibilità di questa città: ci aspettiamo lo stesso tipo di afflusso che ha caratterizzato le edizioni precedenti”. Masini, noto tifoso della Fiorentina, inizia il proprio intervento da una battuta calcistica: “Mi auguro che il prossimo anno il Palermo venga a sfidarci a Firenze, mi dispiace che non sia riuscito a ottenere la promozione. La sera del concerto sicuramente ci sarà un duetto con il mio socio milanista Fedez: sarò felice di presentare un pezzo che ci ha visti insieme a Sanremo, ovvero Male necessario, il resto lo scopriremo più in là”.

Parlando invece del suo legame con la città, l’artista evidenzia come “è la prima volta a Palermo con Radio Italia, ma qui ci sono venuto già negli anni ’80. Una cosa di cui mi vanto tantissimo è aver fatto due film sulla città, perché ho realizzato la colonna sonora di Mery per sempre e Ragazzi fuori, che affrontavano la situazione molto delicata di Palermo negli anni ’80: questo mi ha permesso di entrare nell’universo palermitano di quegli anni con attenzione ed emozione. Rispetto a quei tempi tutto è cambiato, ma meno male che il mondo cambia: c’è una tecnologia che ci permette di evolverci con più immediatezza nella ricezione e nella trasmissione delle informazioni ma anche nella musica, che spero possa essere una protagonista importante di questo grande evento”.

– foto xd8/Italpress –

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