PALERMO (ITALPRESS) – Il Palermo corre ai ripari nel mercato di gennaio visto che i risultati fin qui ottenuti non soddisfano quelle che erano le aspettative alla vigilia del campionato di serie B che vedevano i rosanero tra le principali candidate alla promozione. In attesa della conclusione della trattativa per portare in Sicilia l’attaccante del Venezia Joel Pohjanpalo, il City Football Group ha messo a segno il primo colpo del mercato di riparazione. Si tratta del difensore Giangiacomo Magnani arrivato dal Verona. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo legandosi al Club di Viale del Fante con un contratto pluriennale.

“A Giangiacomo il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero” si legge nella nota del club.

