PALERMO (ITALPRESS) – L’idea del calcio come aggregatore di sociale e come punto di riferimento all’interno del quartiere è il punto centrale del progetto Palermo in the Community, che oggi vive un momento fondamentale con l‘inaugurazione del campetto di piazza Magione: la riqualificazione dell’opera è stata portata avanti di concerto da Comune e Palermo Fc e ha previsto il rifacimento del manto erboso, il rinnovamento delle recinzioni con materiali di alta qualità e l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione.

Si tratta del primo campetto realizzato nell’ambito di Palermo in the Community: il prossimo dovrebbe essere quello del quartiere Borgo Vecchio. Obiettivo del progetto è restituire alla città spazi rinnovati, moderni, funzionali e usufruibili soprattutto per i più giovani.

Per quanto riguarda piazza Magione, l’attività di Palermo Fc e Comune non riguarda solo la riqualificazione dell’area sportiva ma anche la gestione condivisa e gratuita dello spazio, attraverso un patto di collaborazione dalla durata di quattro anni che l’amministrazione ha sottoscritto con una rete di associazioni, scuole, parrocchie e realtà civiche attive nel quartiere Kalsa-Magione: dal canto suo, il club rosanero offrirà attività formative e supporto metodologico per favorire una gestione inclusiva, educativa e aperta del campetto.

Il campetto andrà ad assumere una funzione soprattutto sociale, nella misura in cui sarà uno strumento per promuovere il rispetto dei beni comuni e la cittadinanza attiva, favorire la partecipazione della comunità alla gestione dell’area, sviluppare attività sportive e tornei, realizzare percorsi educativi e di integrazione, valorizzare il rapporto tra scuola, famiglia e territorio e organizzare iniziative di cura e manutenzione dello spazio.

“L’inaugurazione di oggi segna un’altra tappa in un calendario che stiamo cercando di rispettare in tutti i modi – sottolinea il sindaco Roberto Lagalla, – L’obiettivo è coniugare rigenerazione urbana e riqualificazione funzionale dei luoghi. Abbiamo voluto ridare vita a questo storico campetto della Magione insieme al Palermo, ma anche insieme alle associazioni del territorio che se ne prenderanno cura, fermo restando che la cura più importante è quella di coloro i quali ne usufruiranno; stiamo inoltre lavorando con il Palermo per restituire il campetto del Borgo Vecchio, in modo tale da dare nel centro città spazi di cui bambini e ragazzi sono privati. Ancora a piazza Magione, con il programma Cis (Contratto interistituzionale di sviluppo, ndr), è prevista la riqualificazione dell’area dell’ex monastero: vogliamo restituire una nuova stagione a questo luogo bellissimo, ma molto spesso oggetto di facile degrado“.

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Per il presidente del Palermo Fc Dario Mirri la realizzazione del campo è “la dimostrazione che le cose quando si vogliono fare si fanno: le altre sono solo scuse. Oggi io vedo una comunità, vedo centinaia di bambini che hanno qui il loro stadio: il progetto è costruito insieme al City Football Group secondo un modello che si replica in altre città, anche i tifosi hanno contribuito con parte dei soldi messi per l’abbonamento. Il Cfg ha raddoppiato e ha dato soldi ai bambini di Palermo perché possano giocare nel loro stadio a piazza Magione: a me non risulta che sia una proprietà distante, altrimenti non avremmo fatto ciò che abbiamo fatto per i festeggiamenti dei 125 anni del club. Quell’evento dimostra che il Palermo è centrale per il Cfg e oggi ne abbiamo l’ennesima conferma: il Palermo è dei palermitani, dobbiamo essere molto felici di ciò che siamo”.

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-Foto xd8/Italpress-

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