GENOVA (ITALPRESS) – Lo sviluppo di sinergie tra AMG Energia e la compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci per consentire il transito di navi alimentate a gas naturale liquefatto (GNL) anche dal porto di Palermo. É questo uno dei temi trattati oggi nel corso dell’incontro, a Genova, tra il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma, e l’amministratore delegato di GNV, Matteo Catani.

La utility interamente partecipata dal Comune, federata Utilitalia, come è stato sottolineato, si occupa di distribuzione metano, pubblica illuminazione, servizi energetici ed è certificata ESCo: forte dell’esperienza nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti incentrati sul gas naturale, ha dato la sua disponibilità a partecipare a gruppi di lavoro e ad elaborare studi di fattibilità per individuare soluzioni impiantistiche che consentano il rifornimento di navi a GNL anche nel porto cittadino. L’uso del GNL come carburante per il trasporto marittimo, che può essere subito utilizzato oppure stoccato in impianti di piccola scala, riduce del 25 per cento le emissioni di anidride carbonica, del 90 per cento gli ossidi di azoto, mentre consente il quasi totale abbattimento degli ossidi di zolfo e del particolato.

Il tema è molto sentito dal momento che l’area urbana del porto di Palermo, sulla base dei dati di Arpa Sicilia, rappresenta la porzione della città con i peggiori parametri di qualità dell’aria con presenza di ossidi di azoto e zolfo oltre che di pm10. Più in generale, il trasporto marittimo è uno dei settori più inquinanti a livello globale, con emissioni di gas serra che continueranno a crescere fino al 2050.

“Con l’ad di Grandi Navi Veloci – sottolinea il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – abbiamo ripreso una discussione nata sulla scorta di un dibattito del recente forum Milano-Palermo, in cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Occidentale ha ammesso l’attuale impossibilità di rifornire navi a GNL e di alimentare elettricamente il nuovo sistema di ‘cold ironing’ in via di realizzazione a Palermo, che permetterebbe lo spegnimento dei motori navali durante l’ormeggio in porto senza compromettere l’erogazione di energia alla nave”.

“Stiamo ragionando – conclude Scoma – su possibili forme di collaborazione tra AMG Energia e GNV per consentire anche da Palermo il transito di navi alimentate a GNL nonché la pratica del ‘cold ironing’. AMG Energia può contribuire a mettere a punto soluzioni che abbiano elevata replicabilità anche in altri contesti territoriali”.

