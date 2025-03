PALERMO (ITALPRESS) – A marzo (lunedì 10 e lunedì 31) la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana dedica due appuntamenti speciali alle scuole, frutto di preziose collaborazioni con altre istituzioni culturali della città e realizzati da giovani e giovanissimi interpreti guidati da artisti palermitani di lunga esperienza. Primo appuntamento lunedì 10 marzo (alle ore 9.30 e ore 11.30) quando sul palcoscenico del Politeama Garibaldi debutterà Colui che dice sì e colui che dice no (Der Jasager und Der Neinsager), opera didattica in due atti su libretto di Bertolt Brecht (tratto dalla versione inglese di Arthur Waley della commedia giapponese Taniko, tradotta in tedesco da Elisabeth Hauptmann), rappresentata per la prima volta a Berlino nel 1930.

La musica per Der Jasager è di Kurt Weill, la versione ritmica in italiano di Luigi Rognoni. Attento all’aspetto pedagogico, Weill intendeva far imparare ai ragazzi l’importanza dell’assenso dato con la propria parola: chi ha deciso di unirsi a una comunità deve accettare di assumersi la responsabilità della scelta fatta, come delle sue conseguenze. Uno spettacolo adatto a tutte le fasce d’età scolare, con differenti spunti di lettura e interpretazione.

Questa nuova edizione di Colui che dice sì e colui che dice no è prodotta per la prima volta dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana in collaborazione con il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo e con l’Associazione Museo Sociale Danisinni. Regia e drammaturgia sono firmate dal palermitano Giovanni Mazzara, i testi parlati sono di Gigi Borruso che sarà in scena anche come Narratore.

Sul podio dell’Ensemble strumentale dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, cui si uniscono alcuni Allievi del Conservatorio, Riccardo Scilipoti che guida anche il Coro di Voci Bianche della FOSS. Interpreti vocali gli Allievi del Conservatorio Emanuela Prestigiovanni / Sonia Sala (La madre), Giacomo Iraci Sareri / Gaspare Provenzano (Il maestro), insieme ad alcuni componenti dello stesso Coro di Voci bianche della FOSS e cioè Francesca Mercanti / Flavia Visconti (Il ragazzo), Maria Laura Carollo / Simona Marchese (Primo studente), Alessandro Lipani / Giorgio Valenti (Secondo studente), Vittoria Lamattina / Lorenzo Montalto (Terzo studente).

Le coreografie sono di Yuriko Nishihara (componente del Corpo di Ballo del Teatro Massimo), scene e costumi di Alessandra Guagliardito (Teatro Sociale DanisinniLab), regista collaboratrice è Giovanna Proto, videomaker Giusi Restifo. Sono attesi in totale circa mille studenti che provengono dalle seguenti scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado: Ability Lab, I.C. Capuana (plesso Fervore), I.C. Florio, I.C. Lombardo Radice (plesso Mazzini e plesso Verga/Nuccio), I.C. Manzoni Impastato, I.C. Mattarella, I.C.S. Di Vittorio, I.C. Bagolino (Alcamo), I.C. Cassarà (Partinico), Istituto Minutoli, I.T.I.S. Volta. I biglietti per i posti disponibili possono essere acquistati direttamente presso il botteghino del Politeama Garibaldi (5 euro).

