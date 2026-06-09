ROMA (ITALPRESS) – Luca Parmitano, originario di Paternò, in provincia di Catania, sarà tra i quattro astronauti che parteciperanno alla missione Artemis III della Nasa, per il ritorno sulla Luna. Lo hanno annunciato la Nasa e l’Esa. Parmitano avrà il ruolo di pilota e sarà l’unico unico europeo della missione. Gli altri componenti sono gli statunitensi Randy Bresnik, Frank Rubio e Andrea Douglas.

“Con Luca Parmitano l’Italia protagonista nella nuova corsa alla Luna”, commenta il ministro delle Imprese e del Made in Italy e Autorità delegata allo Spazio, Adolfo Urso.

“Questa scelta – ha aggiunto – è motivo di orgoglio per tutta la nostra Nazione e conferma il ruolo di primo piano che l’Italia avrà nella nuova sfida scientifica, tecnologica e industriale legata al ritorno dell’uomo sulla Luna con la prospettiva di una presenza stabile e duratura. In questi anni abbiamo riportato lo Spazio al centro della politica industriale nazionale, rafforzando il ruolo dell’Italia in ESA e consolidando il rapporto strategico con la NASA. Questa scelta ci dà ragione”.

SCHIFANI “SICILIA ORGOGLIOSA”

“La Sicilia guarda con orgoglio a un nuovo straordinario traguardo di Luca Parmitano. La sua selezione come pilota della missione NASA Artemis III conferma il valore di un uomo che, partendo dalla nostra terra, è diventato uno dei protagonisti dell’esplorazione spaziale mondiale”. Così, in una nota, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. “Parmitano rappresenta un esempio di talento, competenza e determinazione per le giovani generazioni. Già insignito lo scorso settembre dalla Regione Siciliana del Premio Alessi, continua a onorare la Sicilia e l’Italia con risultati che entrano nella storia. A lui rivolgo, a nome del governo regionale e di tutti i siciliani, le più vive congratulazioni e l’augurio di raggiungere nuovi, straordinari successi“, conclude.

– foto IPA Agency –

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