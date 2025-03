PALERMO (ITALPRESS) – “L’ipotesi di una candidatura di Galvagno a presidente, con Sud chiama Nord nella coalizione, è una ipotesi possibile. Ci auguriamo comunque che il prossimo governo regionale possa vederci al suo interno, con la nostra capacità di amministrazione”. A dirlo è il coordinatore di Sud chiama Nord in Sicilia Danilo Lo Giudice, secondo quanto riporta l’edizione palermitana del quotidiano ‘La Repubblica’.

Il diretto interessato però allontana questa ipotesi. “Per quanto sia lusingato dall’amico Danilo Lo Giudice, Schifani sta lavorando più che bene – ha detto il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno – ed è il naturale candidato a succedere a se stesso. È spesso valsa la regola secondo cui il presidente della Regione uscente è il naturale ricandidato. A maggior ragione questo principio vale per il presidente Schifani, che sta svolgendo un ottimo lavoro e al quale mi lega non soltanto un rapporto politico, ma anche di leale amicizia. I risultati – ha aggiunto Galvagno – sono sotto gli occhi di tutti: il Pil è in crescita, le entrate fiscali aumentano, la credibilità finanziaria della Regione migliora secondo le valutazioni delle agenzie di rating e l’occupazione continua a crescere. Proseguire su questa strada è nell’interesse della Sicilia”.

“Io e lui – sottolinea Lo Giudice riferendosi al presidente dell’Ars – abbiamo condiviso una breve esperienza nell’Mpa”. E proprio il leader dell’Mpa Raffaele Lombardo commenta: “Che ci sia, in Sud chiama Nord, una preferenza per Galvagno mi sembra naturale, anche per ragioni anagrafiche. Ma mi sembra che lo stesso Galvagno si sia schierato per il bis di Schifani. Quindi immagino che sarà proprio lui a portare Sud chiama Nord nella coalizione a sostegno del presidente uscente”.

(ITALPRESS).