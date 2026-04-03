MESSINA (ITALPRESS) – Un’ondata di maltempo sta interessando la provincia di Messina causando frane, smottamenti e gravi disagi alla viabilità. A Mistretta si teme l’isolamento del centro abitato per il cedimento di un tratto della statale 117, mentre altri movimenti franosi si registrano in diverse aree interne.

A San Fratello circa cinquanta persone sono rimaste bloccate in una zona boschiva e sono in corso le operazioni di soccorso da parte di vigili del fuoco e carabinieri. Interventi in atto anche per mettere in sicurezza le strade e ripristinare i servizi danneggiati.

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