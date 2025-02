PALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito a un decreto emesso dal G.I.P. del

Tribunale, con cui è stato disposto il sequestro di

beni e disponibilità finanziarie per oltre 10 milioni di euro nei confronti di due società (aventi sede una nella provincia di Palermo e l’altra nell’ennese) e dei rispettivi amministratori.

Si procede per il reato di frode nelle pubbliche forniture.

Il provvedimento giunge al culmine di un’indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, che

ha consentito di riscontrare significative irregolarità in relazione a numerose forniture di mascherine chirurgiche

e/o dispositivi di protezione individuale (DPI), effettuate in favore del Dipartimento della Protezione Civile della

Regione Siciliana (D.R.P.C.) nel periodo dell’emergenza da COVID-19. Più nel dettaglio, è emerso che taluni imprenditori, approfittando della particolare contingenza e all’evidente fine

di massimizzare i propri guadagni, avrebbero fornito al Dipartimento prodotti non conformi ai previsti

standard di sicurezza, producendo a corredo documentazione viziata da gravi lacune e contraffatta.

In tale contesto, dopo i primi riscontri è stata avviata un’attività investigativa (caratterizzata dall’esecuzione di

intercettazioni, oltre che da pedinamenti e analisi documentali) che ha portato, nel tempo, all’esecuzione di sequestri di dispositivi per un numero complessivo di circa 35 milioni.

Di questi, oltre 2 milioni sono riferiti a forniture realizzate dalle società colpite dalla misura in fase di

esecuzione.

