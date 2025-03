ROMA (ITALPRESS) – “L’industria nautica cresce anche in Sicilia e si afferma nel mercato per eleganza ed efficienza, merito di una diffusa presenza di piccole e medie imprese locali. Nella nautica da diporto l’Italia detiene una indiscussa leadership internazionale ed è la filiera più attiva della nostra economia del mare. Dal lato dell’offerta turistica, dobbiamo lavorare con le Regioni per creare un maggior numero di posti barca. Ne servirebbe decine di migliaia rispetto agli attuali 160 mila circa”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, durante la visita alla fiera Nauta in corso a Catania.

