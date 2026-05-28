ROMA (ITALPRESS) – “Ho firmato, come stabilito dalla legge, i decreti che prevedono l’attuazione dei programmi di intervento per gli eventi franosi verificatisi a Niscemi”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. “I programmi – spiega il ministro – riguardano la demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell’area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata, la concessione di contributi per la delocalizzazione dei proprietari degli immobili demoliti e gli interventi di prevenzione strutturale e di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, per un importo complessivo pari a 150 milioni di euro”.

Per il programma relativo alle demolizioni e delocalizzazioni “è previsto un limite di spesa di 75 milioni di euro – prosegue – di cui circa 22 milioni per le attività di demolizione nella fascia di sicurezza di 50 metri e circa 53 milioni per i contributi di delocalizzazione. Gli immobili localizzati nella fascia di sicurezza sono 278″.

Per il programma di prevenzione strutturale e di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico “è previsto un costo complessivo di 75 milioni di euro. Sono compresi 20 interventi relativi alla Frana Nord, per 22 milioni e 300 mila euro, – aggiunge Musumeci – di 27 milioni e 400 mila euro per la Frana Centrale e di 7 milioni e 350 mila euro per la Frana Sud. Agli interventi sul Torrente Benefizio sono destinati invece 16 milioni e 400 mila euro. Infine, sarà attuato un piano di monitoraggio del costo di 1 milione e 550 mila euro. I programmi, proposti dal commissario straordinario Fabio Ciciliano, sono stati da me illustrati e sottoposti all’approvazione del governo. Saranno realizzati attraverso provvedimenti attuativi dello stesso commissario”, conclude il ministro Musumeci.

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