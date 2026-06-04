PALERMO (ITALPRESS) – Un nuovo riconoscimento premia il valore del Corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo diretto da Jean-Sébastien Colau. Ieri sera, mercoledì 3 giugno, Martina Pasinotti ha ricevuto a Catania il “Premio delle Eccellenze della Danza”, istituito per celebrare i protagonisti della scena coreutica nazionale e internazionale e il loro contributo alla diffusione della cultura della danza. La cerimonia di consegna e il successivo Gran Galà si sono svolti al Teatro Sangiorgi di Catania in una serata condotta dal soprano Katia Ricciarelli, affiancata da Sabino Lenoci, direttore del magazine internazionale “L’Opera”e da Ernesto Trapanese. Il premio, ideato da Vincenzo Macario e Antonio Desiderio, inserisce la ballerina del Teatro Massimo in un parterre di rilievo che vede tra i premiati nomi del panorama coreutico come Eleonora Abbagnato (già étoile dell’Opéra di Parigi e direttrice al Teatro dell’Opera di Roma), Elena D’Amario, Jorge Barani, Simone Agrò e il coreografo Roberto Zappalà. Il riconoscimento ribadisce la centralità della danza tra le attività della Fondazione Teatro Massimo che si conferma una delle quattro realtà in Italia a mantenere la stabilità del Corpo di ballo insieme a solo altre tre Fondazioni lirico-sinfoniche (il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma e il Teatro San Carlo di Napoli).

Per Martina Pasinotti il premio rappresenta la conferma di un percorso artistico che dal 2019 la vede tra le figure di riferimento della Fondazione palermitana, dove ha interpretato molti dei ruoli principali e solistici delle ultime stagioni. Martina Pasinotti Nata a Roma, studia prima al Teatro dell’Opera di Roma e poi all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano dove si diploma nel 2014 sotto la direzione di Frédéric Olivieri. Subito dopo lavora con la compagnia dell’Opéra de Nice diretta da Eric Vu-An e con quella del Theater Magdeburg. Dal 2016 al 2017 entra a far parte del Corpo di ballo del Teatro San Carlo di Napoli ballando in Romeo e Giulietta, Alice in Wonderland, Pink Floyd Ballet e rivestendo ruoli da solista in Cenerentola e Zorba The Greek. Nel 2018 riceve il premio al merito XVI edizione “Giovani Talenti” per l’arte della danza, e fino al 2019 fa parte del corpo di ballo dell’Arena di Verona.

Sempre nel 2019 entra a far parte del Corpo di ballo del Teatro Massimo, dove dal 2022 danza interpretando Maria e Fata confetto nello Schiaccianoci di Colau e Veneruso, Gulnara nel Corsaire di Martinez, Marina in Zorba il Greco di Lorca Massine, Paquita e Biancaneve nell’omonimo balletto di Colau e Veneruso. Nel 2024 Cendrillon di Malandain e Carmen di Mujic. Nel 2025 Rossini Cards di Bigonzetti e Sacre du Printemps di Clug, Giselle nell’omonimo balletto ripreso da Colau e il ruolo principale in Fatalità di Candeloro. Nel 2026 interpreta Odette/Odile nel Lago dei cigni di Colau e Kitri in Don Quichotte.

– foto ufficio stampa Teatro Massimo di Palermo –

(ITALPRESS).