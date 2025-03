PALERMO (ITALPRESS) – Questa mattina in piazza Franco Franchi il personale di Rap e Reset ha provveduto alla rimozione di una carcassa di animale seppellita da ignoti in una aiuola. “Si è provveduto a rimuovere la carcassa con le corrette modalità di smaltimento – ha detto l’assessore al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, presente sul posto insieme ad una pattuglia della polizia municipale – consentendo di ristabilire le condizioni igieniche e sanitarie dell’area. Al netto di questo gesto illegale, credo che Palermo, come ulteriore segno di civiltà, debba dotarsi di un cimitero per animali. Questo è un percorso di programmazione urbanistica su cui lavorerò nei prossimi mesi per garantire ai nostri amici animali una dignitosa sepoltura”.

– Foto Ufficio stampa Fabrizio Ferrandelli –

(ITALPRESS).