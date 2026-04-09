PALERMO (ITALPRESS) – Dal 22 al 29 aprile la Casa di Cura Candela di Palermo aderisce all'(H) Open Week sulla salute della donna, promossa da Fondazione Onda ETS in occasione dell’11^ Giornata nazionale dedicata al tema. Per l’intera settimana, la struttura offrirà alle pazienti un programma di servizi gratuiti clinici, diagnostici e informativi, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e favorire la diagnosi precoce.

L’iniziativa coinvolge, in tutta Italia, centinaia di ospedali e strutture sanitarie del network Bollini Rosa, impegnati nella promozione di percorsi dedicati alla salute femminile e nella diffusione della medicina di genere. La Casa di Cura Candela ha ottenuto dal novembre 2023 il riconoscimento dei tre Bollini Rosa, il massimo conferito da Fondazione Onda ETS alle strutture che si distinguono per l’attenzione ai servizi di prevenzione, diagnosi e cura dedicati alle donne.

Nel corso della settimana saranno proposti visite specialistiche, esami strumentali e momenti informativi in diverse aree, tra cui ginecologia, senologia, endocrinologia e prevenzione oncologica.

“L’adesione della Casa di Cura Candela all'(H) Open Week rappresenta una scelta concreta di responsabilità nei confronti della salute delle donne e del territorio – dichiara Barbara Cittadini, presidente della Casa di Cura Candela -. Rafforzare i percorsi di prevenzione e garantire un accesso sempre più ampio e qualificato ai servizi sanitari è una priorità che richiede un impegno condiviso tra istituzioni e strutture sanitarie. Iniziative come questa aiutano a ridurre le disuguaglianze e a promuovere una medicina sempre più attenta alle differenze di genere”.

L’elenco dei servizi offerti dalla Casa di Cura Candela sarà consultabile sul portale dedicato ai Bollini Rosa, dove sarà possibile individuare le strutture aderenti e prenotare le prestazioni disponibili.

– fonte foto: Casa di cura Candela –

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