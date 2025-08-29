SIRACUSA (ITALPRESS) – In seguito ai numerosi sbarchi che hanno interessato nei giorni scorsi le coste siracusane, con l’arrivo di 254 migranti di varie nazionalità, gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno eseguito il fermo di due egiziani di 21 e 35 anni, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Sempre nella stessa giornata, al termine di attenti riscontri ottenuti grazie al lavoro dell’Ufficio Immigrazione e della Polizia scientifica, in seguito alle operazioni di identificazione e fotosegnalamento degli stranieri, 16 cittadini egiziani sono stati trasferiti nei centri dell’isola e in alcuni centri in Italia per il successivo rimpatrio nel loro Paese.

