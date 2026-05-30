PARTINICO (PALERMO) (ITALPRESS) – Incidente mortale questa mattina nel Palermitano sulla Strada Statale 113, tra Partinico e Alcamo, nei pressi di Ponte Tauro. E’ accaduto intorno alle 11.30. Due autovetture si sono scontrate frontalmente: un 72enne che era a bordo di una Fiat Punto ha perso la vita, mentre altre quattro persone che erano su un’Audi sono rimaste ferite. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e la Polizia Municipale di Partinico.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).