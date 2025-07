PALERMO (ITALPRESS) – Dieci persone, tra cui otto bambini, sono finite in ospedale dopo che lo scuolabus su cui viaggiavano si è scontrato con un’automobile e in rapida sequenza con due mezzi parcheggiati. Nessuno dei feriti risulterebbe in condizioni preoccupanti.

L’episodio si è verificato in via generale Corselli, nel quartiere Brancaccio: coinvolti nello schianto un furgone Iveco, intestato al centro diaconale “La Noce” della Chiesa valdese, a bordo del quale si trovavano gli otto bambini rimasti feriti, e una Opel. I piccoli, immediatamente soccorsi, sono stati trasferiti all’ospedale Buccheri La Ferla insieme al conducente del furgone e a una maestra, mentre chi guidava la Opel non ha riportato ferite: sull’incidente sono ora in corso le indagini dell’infortunistica della polizia municipale.

