CATANIA (ITALPRESS) – Nell’ambito delle attività di ammodernamento delle strutture tecnologiche, viene avviato oggi il processo di installazione di due nuove risonanze magnetiche presso l’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, in sostituzione delle vecchie macchine che erano in funzione da più di un decennio. E’ quanto si legge in una nota dell’Arnas Garibaldi.

Per favorire i lavori ed evitare eventuali disservizi, gli utenti in elenco per effettuare la risonanza magnetica sono stati direttamente contattati per la riorganizzazione dei flussi verso la Radiologia del Garibaldi-Centro. Inoltre, “per evitare generali allarmismi”, l’Arnas ritiene utile comunicare che la manovra di sostituzione, effettuata sotto l’attento controllo di tecnici specializzati, prevede anche l’attivazione del Quench intorno alle ore 18, che, oltre al rilevante rumore accompagnatorio, libererà nell’aria una forte condensazione di vapore acqueo, assolutamente innocua per la salute umana, la quale potrà essere visibile all’esterno come una grande nuvola bianca. I lavori di installazione si protrarranno per qualche giorno e metteranno l’Arnas Garibaldi nelle condizioni di portare a quattro il numero delle risonanze magnetiche: due al Garibaldi-Nesima e due al Garibaldi-Centro.

– foto ufficio stampa Arnas Garibaldi Catania –

(ITALPRESS).