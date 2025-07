PALERMO (ITALPRESS) – Cresce l’attesa per la 36esima edizione dei Palermo Ladies Open, torneo Wta 125, in programma dal 19 al 27 luglio prossimi al Country Time club.

Finora sono oltre 5.000 i biglietti venduti per l’intera durata della manifestazione, che riporterà in Sicilia il grande tennis femminile. Giovedì, alle 11, il presidente del circolo, Giorgio Cammarata, e il direttore del torneo, Oliviero Palma, ufficializzeranno nel corso di una conferenza stampa, in programma nei locali del Country di viale dell’Olimpo, le wild card: 4 per il tabellone principale, 2 per le qualificazioni e una per il doppio. Sarà presente all’incontro con i giornalisti anche Giorgia Pedone. La ventenne tennista palermitana, 209 della classifica mondiale (con un best ranking 183), già da questo pomeriggio sarà al Country per allenarsi in vista del torneo.

