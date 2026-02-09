TRAPANI (ITALPRESS) – Su richiesta della Procura della Repubblica di Trapani, l’Ufficio del G.I.P. del Tribunale Ordinario di Trapani ha emesso un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, con l’ausilio della sorveglianza elettronica, nei confronti di una persona originaria della provincia di Trapani, dipendente di una struttura dipartimentale della Regione Siciliana.

L’uomo è indagato per il reato di incendio boschivo, in relazione all’evento verificatosi in data 20 agosto 2025, quando un vasto incendio ha interessato un’area di circa 83 ettari di terreno, in parte incolto e in parte coltivato, caratterizzato da vegetazione di vario tipo, in una zona immediatamente adiacente al Bosco Scorace.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trapani e condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo, della Sezione Operativa del N.O.R. della Compagnia di Alcamo, della Stazione di Buseto Palizzolo e della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Trapani, ha consentito in breve tempo di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

I fatti contestati hanno provocato un grave danno all’ecosistema di una vasta area rurale, determinando la distruzione di colture e mettendo a rischio aree boscate, nonché l’incolumità di animali da reddito al pascolo nella contrada Quasale del comune di Buseto Palizzolo. Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di documentare visivamente le diverse fasi delle azioni delittuose, ricostruendo con precisione gli spostamenti dell’indagato, che quel giorno risultava peraltro a riposo dal servizio. L’uomo è stato ripreso mentre appiccava le fiamme in più punti, ampliando volontariamente il fronte dell’incendio in zone dove non erano presenti squadre antincendio, impegnate nel frattempo a fronteggiare altri focolai.

– Foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).