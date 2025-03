(PALERMO) (ITALPRESS) – E’ il commercialista Victor Mario Di Maria il nuovo presidente della Fondazione Giglio di Cefalù. Si è insediato questa mattina insieme al consiglio di amministrazione che vede riconfermati per l’Asp6 di Palermo, Simona Vicari, e per il Comune di Cefalù, Giuseppe Guercio. Di Maria già presidente del collegio sindacale del GIGLIO, classe 60, è laureato in Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione con master in “Economics and Complexity” conseguito alla Facoltà di Economia dell’Università di Salerno. Si è specializzato, nella sua professione, nell’analisi economica dei sistemi complessi. Subentra a Giovanni Albano che ha ricoperto il ruolo di presidente dal 2015. Il neo presidente è stato designato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, “che ringrazio – ha detto Di Maria – per l’importante compito affidatomi”.

Nel delineare gli indirizzi della nuova governance, Di Maria “ha ringraziato il presidente uscente e ha manifestato, unitamente al consiglio di amministrazione, la volontà di imprimere un nuovo slancio alla Fondazione Giglio nel segno di una sanità sempre più efficiente e vicina ai bisogni del territorio e dei siciliani”. “Ci ispireremo – ha poi aggiunto – a principi di sussidiarietà, legalità e trasparenza nell’azione amministrativa con il fine di migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria. Obiettivo di questa governance – ha anticipato Di Maria – sarà anche l’integrazione tra attività clinica e alta formazione con l’ingresso nel board del Giglio, nella prossima seduta del Cda, della Saint Camillus International University of Health Sciences (Unicamillus)”.

Nella giornata odierna si è anche insediato il Collegio Sindacale composto da Orazio Mammino, Sofia Paternostro e Giovanbattista Oranges. Il collegio ha nominato presidente Sofia Paternostro. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale restano in carica tre anni. Nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione ha riconfermato, temporaneamente, il direttore sanitario Santi Mauro Gioè e il direttore amministrativo Gianluca Galati, attribuendo a quest’ultimo anche le funzioni di direttore generale.

