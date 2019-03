Un uomo di 55 anni è stato ferito gravemente ieri sera da colpi di arma da fuoco a Pachino (Sr); la vittima era alla guida di un ciclomotore quando qualcuno gli ha sparato, in via De Sanctis, ed fuggito.

Si tratta di Corrado Vizzini, uomo noto alle forze dell’ordine. E’ stato raggiunto da ben 5 colpi di pistola esplosi da quelli che sembrano essere professionisti del delitto

L’uomo è stato trasportato in ospedale ad Avola dove ha subito un intervento chirurgico. I medici, però, non sciolgono la prognosi.

Corrado Vizzini, secondo la ricostruzione della polizia, è stato centrato da quattro proiettili: alla gamba, al braccio all’addome ed al gluteo mentre un quinto colpo sarebbe andato a vuoto. Vizzini, nel marzo del 2015, fu arrestato per tentativo di omicidio nell’ambito di una faida tra bande di Pachino per il controllo del traffico di droga. Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. L’agguato potrebbe inquadrarsi in un regolamento di conti tra bande criminali