vertice al comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

Sarà al centro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica l’emergenza furti che sta preoccupando le comunità di Lentini e Carlentini.

L’escalation di furti

Il fenomeno riguarda in particolare le attività commerciali e come denunciato nei giorni scorsi dalla Cna, alcuni esercenti hanno deciso di trascorrere la notte nei loro locali per scoraggiare le intenzioni dei ladri. Il prefetto di Siracusa, per l’occasione, ha invitato i sindaci di Lentini e Carlentini, Rosario Lo Faro e Giuseppe Stefio, che, nei giorni scorsi, hanno acceso i riflettori sulla vicenda.

“Più attenzione delle istituzioni”

“I gravissimi fatti di cronaca accaduti nelle comunità di Lentini e Carlentini nelle ultime settimane impongono una particolare attenzione e una forte iniziativa – ha detto Rosario Lo Faro, sindaco di Lentini – da parte di tutte le istituzioni competenti. Alle attività produttive colpite da queste aggressioni va la nostra piena solidarietà”. ”

“Sono state toccate dal punto di vista economico e dal punto di vista emotivo Siamo pienamente consapevoli che la cittadinanza è fortemente scossa e confida in una incisiva azione repressiva e preventiva delle forze dell’ordine e delle autorità competenti” ha aggiunto il sindaco di Lentini.

L’allarme degli altri sindaci

A lanciare segnali di una recrudescenza dei furti sono stati anche altri sindaci. Carmela Petralito, a capo dell’amministrazione di Pachino, da tempo, denuncia fenomeni di microcriminalità diffusa, ben prima dell’insediamento di questo Governo nazionale.

Le richieste della sindaco di Pachino

La sindaca, infatti, aveva scritto al ministro degli Interni dell’esecutivo Draghi, Luciana Lamorgese, per chiedere una maggiore presenza di forze dell’ordine a seguito dell’escalation di violenze in quella zona del Siracusano.

Le spaccate a Rosolini

Anche il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, ha sottolineato l’aumento dei furti nei negozi nella sua città, anzi, in un’occasione, ha anche postato sulla sua pagina social le foto di una spaccata ai danni di un’attività commerciale.