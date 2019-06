Resterà nel molo di Siracusa il 25 e il 26 giugno

Sarà ancorata al molo 4 di Siracusa la “Rainbow warrior” di Greenpeace che porterà anche in Sicilia il suo messaggio ambientalista. Martedì 25 giugno Greenpeace Italia invita a salire a bordo dell’imbarcazione che sbarcherà al porto di Siracusa, per una visita guidata.

L’imbarcazione più famosa dell’organizzazione ambientalista arriva in Sicilia nell’ambito del tour europeo “Uniti per il clima”, per sensibilizzare e informare sui cambiamenti climatici e sugli impatti che questi hanno su di noi, anche in Italia.

La Rainbow Warrior sarà aperta gratuitamente a tutte e tutti. Prima di salire a bordo, sarà inoltre possibile visitare un vero e proprio “villaggio Greenpeace”, con un’area per bambine e bambini, una mostra sui cambiamenti climatici in Italia e in Europa e sulle soluzioni per contrastarli, un angolo di realtà virtuale e un “rinfresco” senza l’utilizzo di plastica monouso.

Ospiti dell’organizzazione ambientalista anche le studentesse e gli studenti di “Fridays For Future” che,martedì 25 alle ore 15, hanno invitato a bordo della nave i sindaci della provincia siracusana per parlare di emergenza climatica. La Rainbow Warrior sosterà a Siracusa il 25 e il 26 giugno.