la mostra prorogata fino al 18 novembre

Il grande successo e le numerose richieste pervenute agli organizzatori della mostra “Picasso è Noto” che ospita “Frida Khalo – La rivoluzionaria” hanno portato alla proroga della chiusura, inizialmente prevista per il 30 ottobre. Le opere di Pablo Picasso e le foto che testimoniano la vita di Frida Khalo sono stati già ammirati da quasi 35.000 spettatori e saranno disponibili al pubblico fino al 18 novembre.

La mostra “Picasso è Noto” è un percorso completo nell’opera di Pablo Picasso che va alla scoperta delle passioni che hanno accompagnato il grande artista spagnolo in tutta la sua vita e nell’evoluzione del suo linguaggio artistico. La mostra, curata da Lola Durán Úcar, vede la collaborazione dell’Assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e della Città di Noto ed è prodotta da Fenice Company Ideas, Contemplazioni, in collaborazione con Comediarting.

Le 208 opere esposte al Convitto delle Arti Noto Museum raccontano tutti i temi più cari a Pablo Picasso come la sua interpretazione della realtà con il teatro e il circo, amati sin dagli inizi della sua vita parigina insieme all’amico Gershwin, oltre alla massima espressione della sua passione più grande: la tauromachia. Tutte queste passioni sono state, indubbiamente, lungo tutta la sua carriera, gli argomenti di ricerca portante nella sua complessa cifra stilistica. Lui, unico artista del Novecento che ha saputo trattare tutte le tecniche ascrivibili al mondo dell’arte al massimo livello, è stato considerato un “genio” proprio perché non si è mai fermato davanti a nulla, mettendosi in gioco e sperimentando fino alla vecchiaia. Questa mostra aiuta a capire la complessità di Picasso, figura chiave del panorama artistico del secolo scorso che ancora influenza l’arte.

Frida Kahlo, come Marilyn Monroe, è un personaggio che non lascia indifferenti e che si autoreplica attraverso l’immaginario collettivo il quale trova, nelle sue vicende artistiche, ma ancor più nelle sue vicende umane, una forza esistenziale che supera ogni difficoltà e non si arrende di fronte ai fatti, anche tragici della vita.

Gli scatti, realizzati dai più grandi fotografi del tempo ed ospitati al Convitto delle Arti Noto Museum, portano in evidenza alcuni momenti della sua esistenza, sospesa tra vicende che hanno influenzato non solo la sua pittura, ma anche il suo modo di concepire la vita. Tra tormenti e passioni che hanno ormai travalicato la storia dell’arte, per entrare nel mito.

Amori, dolori, politica, creatività e ricerca di una propria serenità interiore, portano in evidenza la personalità di un artista, ma ancor più di una donna, che è divenuta il simbolo della forza e della indipendenza di tutte le donne. In queste immagini che colgono Frida Kahlo nei suoi momenti, privati e pubblici, si ritrova tutta la vicenda umana e la passionalità di una protagonista indiscussa del ventesimo secolo appena trascorso. Una mostra, questa di Noto, che non mancherà di emozionare i visitatori e che ci svelerà gli aspetti di una vicenda appassionante e unica.

Ad arricchire la mostra le opere di 20 artisti siciliani che hanno interpretato l’artista messicana. Venti capolavori che potranno essere ammirati nelle due aule del cortile del Convitto delle Arti Noto Museum. La mostra è realizzata da Fenice Company Ideas e Diffusione Italia International Group e vede la collaborazione del Comune di Noto.

Con un biglietto unico si potranno ammirare le mostre “Picasso è Noto” e “Frida Kahlo La Rivoluzionaria”.