Addio all’Ast, ecco il piano del Comune per il nuovo trasporto pubblico

Gaetano Scariolo di

14/02/2023

Il Comune di Siracusa pensa al dopo Ast ed ha approntato una road map per evitare di trovarsi senza trasporto pubblico a partire dal primo marzo.

La crisi dell’Ast, a marzo stop al servizio

L’azienda siciliana, nelle settimane scorse, ha inviato all’amministrazione di Palazzo Vermexio, così come a molte altre siciliane, una nota in cui annuncia la dismissione del servizio: troppi i debiti dell’Ast, oltre 70 milioni di euro, per poter proseguire e lo stesso Governatore spinge per liquidare la partecipazione della Regione.

La manifestazione di interesse

L’assessore alla Mobilità, Enzo Pantano, insieme ai suoi tecnici, sta approntando il piano per non lasciare a piedi chi utilizza i mezzi pubblici, per cui, sfruttando un’opportunità europea, l’amministrazione intende procedere verso un affidamento diretto.

“La nostra idea -spiega a BlogSicilia l’assessore alla Mobilità del Comune di Siracusa, Enzo Pantano – è di predisporre una manifestazione di interesse invitando 3 o 4 aziende. A quel punto, affideremo il servizio di trasporto pubblico”.

Affidamento e poi gara d’appalto

L’affidamento non sarà eterno, il Comune sfrutterà tutto il tempo a disposizione concesso dalla norma europea. “L’affidamento -spiega a BlogSicilia l’assessore Pantano – non potrà essere sine die: al massimo due anni ma in questa porzione di tempo i nostri uffici saranno impegnati nella definizione della gara d’appalto“.

Il costo del servizio: 2 milioni l’anno

Il costo del servizio pubblico è di 1,90 euro a km, circa 2 milioni di euro l’anno che paga la Regione. “Il Comune – precisa l’assessore alla Mobilità del Comune di Siracusa, Enzo Pantano – mette le proprie risorse per dei servizi aggiuntivi, tra cui le navette per Ortigia ed il trasporto scolastico”. Secondo quanto prospettato dal Comune, il costo per l’affidamento al nuovo gestore dovrebbe essere lo stesso.

I nuovi percorsi

Con un nuovo gestore, potrebbe aprirsi la possibilità di modificare i percorsi dei mezzi di trasporto pubblico. “Abbiamo un piano -aggiunge l’assessore alla Mobilità del Comune di Siracusa, Enzo Pantano – in grado di ottimizzare il servizio, riducendo i tempi di attesa, che sono tra le criticità maggiori dell’attuale servizio”.